Akkız, Batuga'nın Han olmasını teklif eder

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın on yedinci bölümüne Akkız'ın bölünen ülkeyi birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine Batuga'nın Hanlığını teklif etmesi damga vurdu. Batuga, Alpagu Han'a isyan eden boy beglerini savaştan vazgeçirmek ve kardeş kanının dökülmesini önlemek için Yula Beg'i davet eder. Akkız, Batuga, Çolpan, Saltuk, Temur ve Yula Beg yemek yerlerken Batuga'nın ''Türk bölünerek yurt kurulmaz Yula Beg. Batı Gök Kağanlığı tekrar Gök'e geçsin, barış sağlansın isterim'' sözlerine Yula Beg " Diyelim dediğini yaptık. Kurultay üyeleri babalarını öldüren Alpagu Han'ı Kağan olarak görmek istemez" şeklinde cevap verir. Çolpan Han'ın "Balamir'i de biz istemeyiz!" çıkışına Akkız "Peki... Batuga Tegin Han olsa? Onu ister mi begler?'' diyerek Batuga'nın Han olmasını teklif eder.

Yula Beg ''Hanların edemediğini ettin, obalarımızı tuzla doldurdun. Çeçek salgınından boylarımızı kurtardın. Ancak begler der ki... İki eli kılıç tutamayan Han olmaz der." sözleriyle boy beglerinin düşüncelerini söyler. Akkız, Batuga'nın sakat elinin üzerine elini koyarak "Babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?'' diyerek Yula ve diğer beglerin tavrına isyan eder. Batuga sağlam elini Akkız'ın sakat elini tutan elinin üzerine kapatıp, ondan destek alarak "Peki sen ne dersin Yula Beg" sözlerine Yula Beg " İyileşmenin bir çaresini bul derim Batuga Teginim." şeklinde cevap verip Batuga'nın çolak olup, çift eliyle kılıç tutamaması nedeniyle Han olma kapılarını kapatır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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