Alpagu Han, Akkız'ın annesi Alaca'yı kaçırtıyor

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Destan on yedinci bölümünde Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga, Sabarların lideri Manço'ya güvenmediği için Temur ve Yaman'ı Akkız'ın ardından gönderir. Gök Orda'dan uzak başka bir ormanda, Akkız, Temur, Yaman, Manço ve adamları ilerliyorlarken Akkız sürekli takip edildiklerinden şüphelenir. Akkız, şüphelerinde haklı çıkar. Alpagu Han'ın emriyle Kuzubeg komutasındaki Gökbenler adım adım Akkız ve yanındakileri takip etmektedirler.

Akkız, Temur, Yaman ve Manço; Akkız'ın annensinin tutulduğu konak otağa geldiklerinde büyük şok yaşarlar. Beş altı çadırdan kurulan konak otağda kimse yoktur. Akkız, Manço'nun kendisini tuzağa çektiğini düşünürken Temur ve Yaman kılıçlarını çekerler. Konak otağın terk edilmiş olması Manço'yu da tedirgin eder. Manço'nun talimatıyla çadırlara giren adamları boyunlarında Gökbenlerin kılıçlarıyla çıkarlar. Kuzubeg Akkız, Temur ve Yaman'a bakarak "Alpagu Han zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin'' dediğini söyler. Temur "Babam mı kurdu bu pusuyu? Niye?!!!" diye söylenirken İki Gökben Kuzubeg'in arkasındaki çadırdan başına çuval geçirilmiş bir kadını kaçırırlar. Kuzubeg, Temur'a "Akkız'ın anasını almak için" şeklinde cevap verirken Akkız'ın kalbi duracak gibi olur.

Gökbenlerin tuttuğu, yüzünü görmediği kadının çırpınışını izlerken Akkız "Anam dediğin kadın... O mu?" diye Manço'ya sorar. Öfkeyle ileri atılan Manço, Akkız'ın sorusuna "O! Alaca kadın o!!!'' şeklinde cevap verir. Şoku atlatan Akkız, Temur ve Yaman Gökbenlere saldırırlar. Onlar, Gökbenlerle çarpışırken Kuzubeg'de atına atlar uzaklaşır. Arkada giden kadının arkasından çaresiz bakan Akkız! Üstüne saldıran Gökbenler'den sıyrılıp başka bir ata atladığı gibi Kuzubeg ve annesi Alaca'nın peşine takılır!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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