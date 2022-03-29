Alpagu Han, Balamir ve Çolpan'ı yaralıyor!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on yedinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Destan'ın on yedinci bölümünde Batuga ve Akkız, Han olmanın önündeki engeli kardırmak için Batuga'nın çolak kolunu iyileştirmenin yolunu ararlar. Batuga ile Akkız ve Saltuk kolu açmak için çalışırlar. Çalışmalar işe yaramayınca Kün Ata, Batuga'nın kolunu kırar. Alpagu Han, Batuga'nın Han olmak için begleri Başpınar'da kengeşte toplanacağını haberini Kaya'nın tarafına çektiği Yula Beg'in adamından öğrenir. Akkız'ın annesi üzerinden, Akkız ve Temur'a tuzak kurup onları Batuga'nın yanından uzaklaştıran Alpagu Han, Yula Beg'in adamı kanalıyla Balamir'in de kengeşten haberdar edip, kendisine isyan eden herkesi avlamak için plan kurar.

Batuga; Saltuk, Çolpan ve Kırçiçek'le birlikte Başpınar bölgesinde toplanan kengeşe katılırlar. Batuga beglerin karşısına yeni elbisesini giymiş, saçları örülmüş gerçek bir Han gibi çıkar. Türklerin bir arada barış içinde yaşaması için begleri toplayan Batuga beglere savaşı durdurmak için Batı Gök Kağanlığı'nı, Gök Hanlığı'na geri vermelerini teklif eder. Bu teklife begler, Alpagu Han'ın Hanlığını kabul etmediklerini söyleyerek karşı çıkarlar. Batuga, Alpagu Han'ı tahtan indireceği sözünü verirken Çopan Han, Han olarak Batuga'yı önerir. Begler, Batuga'nın çolaklığını öne sürüp Han olmasına karşı çıkarlarken Batuga tek koluyla bir begi kılıç dövüşünde yenip begleri ikna ederken Balamir ve Alplerini onlara ok çekmiş şekilde karşısında bulur.

Balamir ve Alpleri Batuga ve yanında ki begleri ok yağmuruna tutarken Alpagu Han gelip Balamir'i öldürme yarlığı verir. Alpagu Han attığı okla Balamir'i ağır yaralar. Batuga "Durdur gayrı alplarını! Türkü kırarsın görmez misin! Herkesin senden alacak öcü var! Seni Han olarak görmek istemezler! " diyerek Alpagu Han'ı durdurmaya çalışır . Alpagu Han "İsyan etmekle han olunmaz ancak isyan bastırmakla olunur!" diyerek kılıcını çektiği gibi savaşan Çolpan Han'ın karnına boylu boyunca kılıcı savurur, Çolpan Han karnından aldığı darbeyle yere düşer!!!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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