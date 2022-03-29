Lösemi hastası torunu için 867 bin TL harcadı! Şaşırtan gerçek, sonradan ortaya çıktı

atv’nin Müge Anlı ile Tatlı Sert yine gündem belirleyen bir konuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Leyla Coş, lösemi hastası torunu iyileşmesine rağmen kendisinden ilaç ve hastane parası talep edildiğini öne sürdü. İşte, o dolandırıcılık iddiasının detayları…

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan Leyla Coş, lösemi hastası torununu kurtarmak için girdiği mücadelede dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşan Coş, "Kızım Betül Karakuzu ve damadım Ömür Karakuzu, torunumun hala hasta olduğunu söyleyerek benden para istiyorlar. Ben ne onları görebiliyorum ne de torunumu" sözlerini kullandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise Leyla Coş'un torununun lösemi tedavisinin 1 yıl önce sonlandığını ve küçük kızın iyileştiğini duyurdu.

İyi haberi Müge Anlı verdi

Torununun bir yıl önce iyileştiğinden habersiz olan Leyla Coş, haberi canlı yayında aldı. Küçük kızın iyileşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden anneanne, "Bir yandan çok mutluyum, bir yandan da ayakta duramayacak haldeyim. 1 yıl önce iyileşen torunum için benden hala para istiyorlar. Bu nasıl insanlık, bu nasıl vicdan" diye konuştu.

Son 9 ayda tedavi masrafları için 867 bin TL harcadığını dile getiren Coş, dolandırıcı konumuna düştüğünü söyledi. Leyla Coş, "Çevremde kimsem kalmadı. Herkes bana sırt çevirdi. Kendi ailem dahi benimle konuşmuyor" dedi.

Doktor olduğunu iddia eden kişi kim?

Kızıyla uzun süredir konuşamadığını vurgulayan talihsiz kadın, doktor olduğunu iddia eden bir kişinin kendisine sürekli mesaj attığını dile getirdi. Doktor olduğunu iddia eden kişi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin sorularını yanıtlamak yerine, ekibin telefonlarını engellemeyi seçti.

Leyla Coş'un kızı Betül Karakuzu ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e telefonla bağlanarak "Anne eve dön, ben de geliyorum şimdi" diye konuştu. Leyla Coş'un babası Osman Dinçer de canlı yayına telefonla bağlandı. Dinçer, "Ben kızımı defalarca uyardım. Emekli sağlık personeli olduğum için sürecin doğru olmadığını teyit ettim. Kızımı buna ikna edemedim. Daha neyi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kızı ve damadı yüzünden mağdur olduğunu söyleyen Leyla Coş şimdi ne yapacak? Leyla Coş dolandırıldı mı? Betül Karakuzu ve Ömür Karakuzu neden yalan söyledi?

Tüm bu soruların yanıtları atv ekranlarında, Müge Anlı ile Tatlı Ser canlı yayınlarında cevap bulacak.