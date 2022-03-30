Hakim dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte Hakim oyuncuları ve dikkat çeken ayrıntılar

Muhteşem kadrosuyla şimdiden ilgi odağı olan Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de başlıyor. Hakim dizisi kadrosu ile dikkat çekerken hangi oyuncu hangi karakteri canlandıracak sorusu da sıcaklığını koruyor. İşte Hakim kadrosu ve karakterleri…

Çarpıcı fragmanları ve göz alıcı kadrosuyla yayın hayatına başlamadan dikkatleri üzerine çeken Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile atv ekranlarına geliyor. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin senaryosu büyük bir merak uyandırdı. Heyecan dolu tanıtımlarıyla ilgi odağı olan Hakim'de hangi oyuncu, hangi karakterle izleyenlerin karşısına çıkacak? İşte Hakim dizisi oyuncuları ve karakterleri;

Erdal Beşikçioğlu – Ömer Arif Derman

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ömer Arif Derman rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. İdealist, zeki ve iyi kalpli olmasıyla bilinen Ömer Arif Derman'ın hayatı, oğlunun bir karıştığı bir kazanın ardından değişecek. İdealist hakim, oğlunu korumaya çalışırken bildiklerini de unutmak zorunda kalacak.

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Hakim dizisinin ünlü isimlerinden Yurdaer Okur ise dizide Azem Demirkıran rolünü üstlenecek. Hayatı sokaklarda öğrenen Azem Demirkıran, kendine has bir adalet duygusu olan, soğukkanlı bir adam olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ebru Özkan – Yasemin Kaner

Yasemin Kaner karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Ebru Özkan, Ömer Arif'in eski stajyeri rolüne hayat verecek. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenen Yasemin'in Ömer ile tek bağı ise bu olmayacak. Ömer'in eşi Aylin'i kaybetmesiyle Yasemin'in de ona olan duyguları derinleşecek.

Uğur Yücel – Cevdet

Hakim dizisinin kadrosunda yer alan usta isimlerinden Uğur Yücel ise zor yollardan geçmiş bir adam olan Cevdet'i canlandıracak. Ömer'le çok temiz bir ilişkisi olan Cevdet, ona yardımcı olacak. Cevdet, can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle kendini bir ateşin içinde bulacak.

Hasibe Eren - Gülbahar

Hasibe Eren'in canlandırdığı Gülbahar karakteri de dizinin güçlü kadınlarından biri olarak öne çıkacak. Lakabı 'yenge' olan Gülbahar, merhametsiz bir kadın olmasa da insanlara karşı güvensizliğiyle dikkat çekecek. Cevdet'in onu Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra Gülbahar'ın işleri de yokuş aşağı olacak.

Fatih Berk Şahin – Ozan Derman

Dizinin genç isimlerinden Fatih Berk Şahin, Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman rolüyle izleyiciyle buluşacak. Akıllı, yetenekli, sağduyulu bir genç olan Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde karıştığı kazayla bambaşka bir hayata başlayacak.

Eslem Akar – Deniz Demirkıran

Azem Demirkıran'ın kızı, Ozan'ın kazada ölümüne sebep olduğu Mert'in kardeşi… Dizinin önemli karakterlerinden olan Deniz Demirkıran'a Eslem Akar hayat verecek.

Seda Akman – Zümrüt Demirkıran

Ünlü oyuncu Seda Akman Hakim'de, Zümrüt Demirkıran karakterini canlandıracak. Alımlı, soğukkanlı, kurnaz bir kadın olan Zümrüt'ün kocasıyla olan derin bağı oğlunun ölümüyle kopma noktasına gelecek.

Burcu Kara – Ayşe Korkmaz

Ömer Arif'in ölen karısı Aylin'in eski iş arkadaşı olan Ayşe Korkmaz'ı Burcu Kara canlandıracak. Ömer Arif ve Ozan'a elinden geldiğince destek olmaya çalışan Ayşe'nin de Ömer karşı bir ilgisi mevcut.

Naz Çağla Irmak - Ceren

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak ise Ozan'ın sevgilisi Ceren olarak Hakim'de izleyiciyle buluşacak. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışan Ceren, sevgilisinin Deniz'le buluştuğunu öğrenince farklı bir tavır alacak.

Limon Film imzasıyla atv ekranlarına gelmeye hazırlanan yapımın yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Your Honor adlı yabancı diziden uyarlanan Hakim'in senaryosunu Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma yazıyor.

Yeni dizi Hakim, Pazartesi akşamı 1. Bölümü ile atv'de.

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