Hakim, Pazartesi akşamı atv’de başlıyor: “Bunu kim yaptıysa bana getireceksiniz. Canını ben alacağım”

atv’nin yeni dizisi Hakim, Pazartesi akşamı ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Sezonun iddialı dizilerinden Hakim’in yeni fragmanında neler yaşandı?

Hakim dizisinin heyecanı atv ekranlarında başlıyor. Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlayacak olan Hakim, önce ön izlemesiyle ardından yepyeni tanıtımıyla gündeme damga vurdu. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren Limon Film imzalı yapım, her pazartesi atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Hakim'in yeni fragmanında Ozan'ın kazanın ardından yaşadığı büyük korku gözler önüne seriliyor. 112'den yardım istemeye çalışan Ozan, girdiği şokun ardından konuşmakta zorlanıyor. Azem Demirkıran ve Zümrüt Demirkıran oğullarının ölümünden sonra ciddi bir üzüntü yaşıyor. Demirkıran Ailesi ise oğullarının ölümüne yol açan kazanın failini bulmak için harekete geçiyor.

Ömer Arif Derman, Ozan'ı teslim etmiyor

Hakim bir babanın oğlu olan Ozan, emniyete teslim olmaya karar verdiği anda babasının engeliyle karşılaşıyor. Ömer Arif Derman, oğlunun ölümüne yol açtığı gencin Azem Demirkıran'ın oğlu olduğunu öğrenince farklı bir yola giriyor.

Zümrüt Demirkıran'ın, "Bunu kim yaptıysa bana getireceksiniz. Canını ben alacağım" sözleri fragmana damga vururken Azem Demirkıran da "Ciğerimi söküp atan o şerefsizi bul. Bul ki avuçlarımda parçalayayım kalbini" ifadelerini kullandı.

İlk tanıtımından bu yana merakla beklenen Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması Hakim, Pazartesi 20.00'de 1. Bölümü ile atv'de.