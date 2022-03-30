Hakim’den muhteşem bir ön izleme! “Seni benden başka kimse koruyamaz Ozan”

İlk bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv ekranlarına gelecek olan Hakim dizisinin ön izlemesi heyecanı yükseltti.

atv'nin merakla beklenen dizisi Hakim'in ön izlemesi yayınlandı. Pazartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizinin ön izlemesi büyük ilgi gördü. Oğlunu, karıştığı bir kazanın ardından korumaya çalışan hakim bir babanın hikayesini yansıtan diziden gelen ilk görüntüler heyecan dozunu artırdı.

Derman ve Demirkıran ailelerinin yaşadıkları büyük dram, Hakim dizisinin ön izlemesine damga vurdu. Oğlu Ozan'ın karıştığı kazada ölen çocuğun, ülkenin en büyük organize suç örgütlerinden birinin lideri olduğunu öğrenen Ömer Arif Derman, Ozan'ın suçunu itiraf etmesine engel oldu. Teslim olmak için emniyete gittikleri sırada ölen gencin babası Azem Demirkıran ve annesi Zümrüt Demirkıran'la karşılaşan Ömer Arif Derman, Ozan'ı teslim etmemeye karar verdi.

"Ölen çocuğun babası, ülkenin en azılı mafyası"

Olayın kaza olduğuna kimseyi ikna edemeyeceklerini söyleyen Ömer Arif, oğlu Ozan'ın arabadan inmemesini istedi. Ömer Arif oğlu Ozan'a, "Ölen çocuğun babası, ülkenin en azılı mafyası" sözlerini kullandı. Oğluna, "Seni benden başka kimse koruyamaz Ozan" diyen baba, arabayı hızla sürerken bir kaza daha atlattı.

Emniyetin önünde büyük bir kalabalık göze çarparken Azem Demirkıran'a destek olmaya gelenler de dikkat çekti. Azem Demirkıran'ın Rüzgar Komiser diye hitap ettiği kişiyi tek bir el hareketiyle durdurması da Hakim ön izlemeye damga vurdu.



Hakim ilk bölümü ile 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

