Osman Bey, İnhisar'ı fethetmek için Turgut Bey ve Kosses'le plan yaptı

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 88’inci bölümünde Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır.

Buna Barkın sebep olur. Barkın'ın bu hareketi ve Mari'nin öldürülmesi Osman Bey'in şüphelerinin Barkın ve İbrahim Fakih üzerinde yoğunlaşmasına sebep olur. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. İnhisar'ın fethi öncesi gizlice Harmankaya Kalesi'ne giderek Turgut Bey ve Kosses'le son planlarını yapar.

Harmankaya Kalesi'ne gizlice giren Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'le buluşur. Ivaz Bey'in şehit edildiğini bilgisini paylaşan Osman Bey, maskeli düşmanının tam maskesini düşürecekken kendisine atılan Harmankaya tamgalı okları gösterir. Turgut Bey "Bizi sana düşman ettikleri yetmedi. İmdi de aksi hamle edip, seni Kosses'e düşman etmeye çalışırlar!" sözlerini onaylayan Osman Bey, elinden kaçan maskeli düşmanın Mari'yi öldürenlerin, Ivaz Beyi şehit edenlerin ve Söğüt'ü patlatıp, yıkanlarla aynı kişiler olduğunu söyler.

Osman Bey, karanlık güçlerin bütün oyunlarının ve yaşananlarının sebebinin fetihleri durdurmak olduğunu söyler. Osman Bey, karanlık güçlere karşı kurduğu oyunda sıranın Turgut Bey'de olduğunu söyleyerek "İmdi sende sıra Turgut Bey! Kosses ağabeyimi öldürerek, hemi bana saldırarak düşmanım oldu! Senin de karşıma geçmen gerek! Pusatlarımızı birbirimizin boğazında sanmalılar." diyerek Turgut Bey ve Kosses'e planlarını anlatır. Bütün tuzakların bozulması için durmamaları gerektiğini söyleyen Osman Bey "İnhisar Tekfuru Nikola'nın müttefiki ve şarktan gelecek olan tek destek kuvveti. Evvel orayı alacağız. Hem de büyük bir cenk hazırlığı etmeden. Sonra da İnegöl'ün surlarına dayanacağız! " diyerek İnhisar 'ı nasıl alacaklarını Turgut Bey ve Kosses'e anlatır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 88'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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