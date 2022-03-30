Osman Bey'in Bursa'yı fethetme düşü!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 88’inci bölümünde Osman Bey, Bizans İmparatoru’nun yanına yerleştirdiği ajanı Martoloz’dan İnegöl ve Tekfur Nikola hakkında son bilgileri alır. Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses’le İnegöl, Bilecik, İznik ve Bursa fetihleri düşlerini paylaşır.

Osman Bey, Bizans İmparator'unun yanına yerleştiği casusu Martoloz'la mağara da buluşur. Martolaz yere serdiği harita üzerinden Nikola'nın, İnegöl'ün savunması için imparatordan istediklerini Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'e anlatır. Martoloz, Nikola'nın olası İnegöl kuşatması için imparatordan takviye asker ve surlarını korumak için yanıcı yağ istediğini söyler. Martoloz 'un "İkmal için bu yolu kullanacak! İkmali kesmek, İnegöl'ün gücünü kıracaktır!" sözlerini Osman Bey Bursa'yı anlat diye keser. Martoloz "Devletine baş şehir olsun deyi istediğin Bursa! Surların aşılması çok güç. Tedarik hattını engellemek dahi yıllar alır. Pek çok köyden beslenir. Zenginliği yüz belki bin Söğüt'e denk!" sözleri Osman Bey'i gülümsetir. Osman Bey "Biz de ondan isteriz ya. Elbet bize yurt olacaktır. Vaktini bekler! " diyerek fetih düşlerini Martoloz, Turgut Bey ve Kosses'le paylaşır. Osman Bey "Sen bilgiyi getireceksin. Ben Alpleri, askeri yığacağım. Tekfur Kosses ve Turgut Bey ardımda duracak. Evvel İnhisar. Sonra İnegöl, Bilecik, İznik, Bursa! " diyerek Nizamı Alem davasına bağlı yetişecek nesillerin bir gün Konstantiniyye'yi de kendilerine yurt edeceklerini sözlerine ekler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 88'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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