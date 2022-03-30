Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programları ile Ramazan ayında atv’de

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı başlıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur sofralarına konuk oluyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları ile canlı yayında atv izleyicisiyle buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla soruları cevaplayacak. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının iklimine uygun sohbetleri kaçırmayın.

İftar ve sahur sofralarına huzur katacak sohbetiyle ekranlara gelecek programlarda izleyicilerden gelen sorular da yanıt bulacak. Merak edilenleri, akıllara takılanları canlı yayında yorumlayacak olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, milyonlarla birlikte ellerini semaya açacak.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar, Ramazan ayı boyunca her gün atv'de.

Ramazan ayında ilk sahur ne zaman?

2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi sabahı ilk sahurla birlikte başlıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı da 2 Nisan Cumartesi sabaha karşı saat 02.30'da izleyicisiyle buluşuyor.