Osman Bey ve Alpları İnhisar Kalesi’ni fethettiler

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 88'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümüne İnhisar'ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Kosses ve Alplarıyla İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fethetti.

#BenMüslümanım etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.

Kuruluş Osman 88. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,26 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,46 izlenme oranı ve %22,28 izlenme payı 20+ABC1'de %10,68 izlenme oranı ve %25,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın 88'inci bölümünde Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Barkın'ın bu hareketi ve Mari'nin öldürülmesi Osman Bey'in şüphelerinin Barkın ve İbrahim Fakih üzerinde yoğunlaşmasına sebep olur. Şeyh Edebalı'nın zehirlendiğinin anlaşılması ile şüpheler Cornelia'nın üzerine de çevrilir. Osman Bey kendisini İbrahim Fakih olarak tanıtan Usta Arius, Barkın ve Cornelia'yı takip ettirir. Usta, Kumral Abdal'ın Edebalı'yı iyileştireceğini görmesiyle kendi eliyle Edebalı'ya şifayı vermek zorunda kalır.

Osman Bey kurduğu oyunla Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna herkesi inandırırken Turgut ve Kosses'te bu düşmanlığı köpürtmektedir. Osman Bey, karanlık güçlerin bütün oyunlarının ve yaşananlarının sebebinin fetihleri durdurmak olduğunu düşündüğünden İnhisar'ın fethi öncesi gizlice Harmankaya Kalesi'ne giderek Turgut Bey ve Kosses'le son planlarını yapar. Osman Bey, Alplarıyla İnhisar yol ayrımında "İmdi fetih vaktidir" diyerek fetih yemini eder. Kosses ise Osman Bey'e karşı ittifak ortağı olarak tanıttığı Turgut Bey'i, Tekfur Mateus'un odasına sokar. Osman Bey ve Alpleri ise İnhisar Kalesi'ne Kosses'in komutanı Kiros'un yardımıyla girerler. Tekfur Mateus, Kosses ve Turgut Bey yemek yerlerken Osman Bey " Selamün Aleyküm Mateus" diyerek odaya girer. Matteus ve askerleri şoka girer. Mateus'un saldırı emri vermesiyle Osman Bey ve Turgut Alp odada ki askerleri biçerler. Osman Bey'in Alpleri'de kısa sürede İnhisar Kalesi'ni ele geçirirler. Osman Bey fetih sonrası İnhisar'ı Turgut Bey'e verir.