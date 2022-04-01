Perşembe'nin galibi 'Bir Zamanlar Çukurova'

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,02 izlenme oranı ve %17,99 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizinin yayınlanan 130. bölümüne Züleyha'nın Betül'e kurduğu oyun damgasını vurdu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. #SaklıDuygular etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Züleyha Hakan'a hesap sordu

Züleyha konağın mühürlenmesinin şokunu yaşarken; Hakan, Müjdat ve adamlarını jandarmaya yakalattı ve ardından Kerem Ali'yi ve parayı alarak Fikret'e götürdü. Fikret tüm bunların Hakan'ın bir oyunu olduğunu düşünerek ona çıkışınca ikili işi yumruklaşmaya kadar götürdü. Züleyha da Hakan'a inanmadı ve hesap sordu. Bu sırada Gaffur'un ortadan kaybolması Züleyha'yı endişelendirdi. Gaffur bulundu ancak mücevherler çalınmıştı. Mücevherleri ele geçiren Çolak, bu sayede Züleyha'ya karşı bir oyun planladı.Mücevherlerin ortaya çıkıp borcun ödenmesi ile konak halkı yuvasına dönerken, mücevherleri teslim eden kişinin Çolak'ın adamı Çavuş olması Züleyha'yı şüphelendirdi. Bunun üzerine Züleyha, barışma bahanesiyle buluştuğu Betül'ü konuşturdu ve her şeyi öğrendi. Bununla yetinmeyen Züleyha, sinema daveti düzenledi ve Betül'ün her şeyi itiraf ettiği anları sinema perdesinde herkese izletti!

Züleyha'ya büyük şok

Hakan, tüm gerçekleri Züleyha'ya anlatmak üzere özel bir yemek daveti organize etti ancak Züleyha, Hakan'ı dinlemeyi reddetti. Züleyha eve döndüğünde gelen bir telgraf ise tüm dengeleri alt üst etti! 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 7 Nisan Perşembe 20.00'de atv'de!