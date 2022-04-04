Adı Sevgi 4. Bölümde neler oldu?

Ekrem'den Emir'e yeni teklif...

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu.

atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (3 Nisan Pazar) ekranlara gelen dördüncü bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #YalnızYürümeyeceksin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

4. Bölümde neler oldu?

Zeynep ve Volkan, Emir'in evindedir ve güvendedir. Emir, abisi Ekrem'i evine çağırarak Zeynep ile ailesini kasabadan göndereceğini, Volkan'ı o zaman kendisine teslim edeceğini söyler.

Volkan'ın Zeynep'i evden götürdüğünü Emir'e Belkıs'ın haber verdiğini öğrenen Macide, evinin bahçesinde onu görünce çok sinirlenir. Geçmişte Ekrem ile Belkıs'ın sevgili olduklarını söyleyerek ona olan kinini itiraf eder.

Elif öğretmeni öğrencilerinden ayırmaya en yakınından Fidan'dan başlayan Macide, Şükran'a bu konuda baskıyı artırır.

Elif, Zeynep'i görmeye geldiği zaman Zeynep hastalanır. Ertesi gün okula gidemeyen Elif, Levent'ten yardım ister. Levent'in Elif'e yardım ettiğini ve yerini bildiğini öğrenen Özlem, durumu önce okul müdürüne, sonra da Macide'ye anlatır. Emir, Elif ve Levent'in telefon konuşmalarını duyar ve ona yerlerini söylediği için tepki gösterir. Bu yüzden Zeynep ve Volkan'ın yerini değiştirmek zorunda kalır ve Elif'e yeni yeri söylemez.

Macide, Zeynep ve Volkan eve gelene kadar Kerime'nin ilaçlarını içmesine engel olur ve Kerime fenalaşır. Gülendam, Elif öğretmen ve Emir, Kerime'yi hastaneye götürürler. Emir durumu Zahit'e anlatırken Zeynep tüm yaşananları duymuştur.

Zeynep, Volkan ile anlaşıp saklandıkları yerden hastaneye gelir.

Arkadaşları Zeynep kendi daha iyi hissetsin diye evinin önünde, Elif ve Levent öğretmen ile hep beraber şarkı söylerler; bu sırada Kerime ve çocukları Emir'in evinde kalmaya başlamıştır.

Öte yandan Ekrem son bir kez daha Emir ile karşı karşıya gelir; teklifi Zeynep ile ailesini kasabadan gönderecektir ama Emir'den istediği bir şartı vardır…