Azem’in adamları bar bastı! Hakim 1. Bölüm'e damga vuran anlar...

İlk bölümü ile atv ekranlarına gelen Hakim, seyirciden tam not almayı başardı. Hakim 1. Bölüm’de neler oldu?

Erdal Beşikçioğlu'nun 'Ömer Arif Derman' karakteriyle izleyicinin karşısına çıktığı Hakim, ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan yeni dizi, her anıyla izleyenleri atv ekranlarına kilitledi. Hakim dizisinin ilk bölümüne damga vuran sahnelerden biri de 'bar saldırısı' oldu. Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Gülbahar'ın bulunduğu mekanı maskeli adamlarıyla basan Azem Demirkıran, evlat acısıyla neler yapabileceğini de göstermiş oldu.

Dans eden gençlere kurşun yağdı

Azem'in adamları barda müzik dinleyerek eğlenen insanların üzerine tüfek doğrulturken Gülbahar ve Pusat da o anlarda büyük panik yaşadı. Arka kapıdan hızla uzaklaşan Gülbahar ve Pusat saldırıdan kurtulmayı başardı.

Müzik eşliğinde dans eden gençler de mekandan kaçarken sahne sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Heyecan dolu anlar, Azem'in oğlunun katilini bulabilmek için neleri göze alabileceğini de göstermiş oldu.

Güçlü senaryosu, iddialı kadrosu ve görsel ögeleriyle ilgi odağı olan Hakim, her Pazartesi yeni bölümleriyle atv'de.