Ölen evlada hüzünlü veda: “Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni”

Türkiye’nin merakla beklediği Hakim dizisi, ekran yolculuğuna başladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, Azem Demirkıran oğlunun cenazesinin başında gözyaşı döktü. Zümrüt Demirkıran ise yaşananlardan kocasını sorumlu tuttu.

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak izleyicinin karşısına çıkan Hakim, atv ekranlarında büyük bir heyecan yarattı. Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile tanıtımlarının yayınlanmasından itibaren yoğun ilgi gören dizi, duygusal sahneleriyle de dikkat çekti. Ülkenin güçlü ailelerinden olan Demirkıranlar, bir kazada ölen oğullarının ardından gözyaşı döktü.

Mert'ten acı haber geldi

Oğlu Mert'i morgda yatarken gören baba Azem Demirkıran, "Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni" diyerek oğluna seslendi. Oğlunun ölümünün ardından gözyaşı döken Azem Demirkıran, kızına sarıldı. Motosikletle gezmek için evden çıkan oğullarının ölüm haberini alan anne baba, büyük üzüntü yaşadı.

Demirkıran Ailesi'nde hüzünle beraber öfke de vardı. Oğlunun kazada öldüğünü öğrenen anne Zümrüt Demirkıran kocasını suçladı. Zümrüt Demirkıran kocasının yakasına yapışarak "Senin yüzünden! O motoru niye aldın" sorusunu yöneltti.

Her anıyla heyecan yaratan Hakim, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Henüz ilk bölümü devam ederken Twitter'da Trends Topic listesinin zirvesine oturan Hakim, heyecan dolu bölümleriyle her Pazartesi atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.