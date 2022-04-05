Hakim, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren atv'nin yeni dizisi Hakim, ekran yolculuğuna başladı. Dün akşam yayınlanan ilk bölümü izleyicilerden tam not aldı.

İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran karşısına kilitleyen Hakim, aksiyon ve heyecan dolu bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu, 1.bölüm etiketi #Hakim bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #Hakim 1.sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Sosyal medyada çok konuşulan Hakim için "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek. Yurdaer Okur duygularını çok iyi yansıtmış. Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyumları çok iyi. Şahane bir kadroyla usta oyunculuklar, çekim açıları ve tek plan çekimli sahnelerinde olduğu güzel bir bölüm, tüm ekibin emeklerine sağlık. Kaza sahnesi efsane olmuş." gibi yorumlar yapıldı.

1. Bölümde neler oldu?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verdi. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlattı.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaştı. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlu idi. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte ve intikam yeminleri etmektedir.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorunda kaldı. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verdi ve üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden….

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.