Hiç görmediği hayali sevgilisine milyonlarca lira kaptırdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te izleyenleri şoke eden bir dolandırıcılık olayı güne damga vurdu. İzmir’de bir oto kiralama şirketi işleten Mehmet Genç, hiç görmediği sevgilisine milyonlarca lira kaptırdı. Genç, ablası Fadime Polat ile birlikte kendisini dolandırdığını iddia ettiği Züleyha Çakmak’ın peşine düştü.

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir dolandırılma hikayesi gündeme bomba gibi düştü. Hiç görmediği 'Yaren' isimli bir genç kızla evlilik hayali kuran Mehmet Genç, Züleyha Çakmak'a milyonlarca lira kaptırdığını öne sürdü. Ahmet Turna isimli kişinin hesabına sürekli para yatırdığını dile getiren Mehmet Genç, Turna'nın da kendisini dolandıranlarla işbirliği içinde olduğunu öne sürdü. Müge Anlı canlı yayınına katılan Ahmet Turna'nın da benzer bir şekilde mağdur edildiği ortaya çıktı.

"Züleyha, tatlı diliyle kandırdı"

İzmir'de bir oto kiralama şirketi işleten Mehmet Genç bir süre önce, uzaktan akrabalarından Züleyha Çakmak'ın kendisine ulaştığını ve kendisini, Yaren isimli kızıyla evlendirmek istediğini söyledi. Çakmak'ın, Yaren'i hiçbir zaman kendisine göstermediğini ifade Mehmet Genç, "Çok tuhaf olaylar yaşadım ama Züleyha tatlı dilli olduğu için her seferinde beni kandırmayı başardı" dedi.

Züleyha Çakmak'ın kendisini Ürgüp'e çağırdığını dile getiren Genç, "Ürgüp'te Yaren'i göreceğimi söyledi. Zaten daha önce de Yaren'in Ürgüp'te oteli olduğunu söylemişti. O yüzden Züleyha'yı dinleyip gittim ama orada da kendisinden başka kimseyi göremedim" diye konuştu.

Ahmet Turna da mağdur çıktı

Büyük bir borç yükünün altına girerek hiç görmediği sevgilisine kavuşma hayali kuran Mehmet Genç'in para gönderdiği kişi de mağdur çıktı. Para transferlerinin göbeğinde yer alan Ahmet Turna'nın da 3 yıl 4 ay 5 gün boyunca hayali sevgilisine kavuşmaya çalıştığı öğrenildi. Turna'nın, Züleyha Çakmak'ın gözüne girmek için para transferlerinde rol aldığı ifade edildi. Ahmet Turna, "Züleyha'ya paraların neden geldiğini sordum. 'Aşiretimizin üyeleri, fakir fukara için para topluyor. Bu paralar o yüzden geliyor' diye beni geçiştirdi" sözlerini kullandı.

Müge Anlı, bu kumpasta sadece Mehmet Genç ve Ahmet Turna'nın para kaybetmediğini farklı kişilerin de kandırıldığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.