Orhan'ı eve döndürmeye çalışırken Şengül büyük bir felakete neden oldu!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 47.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #AilemiKorumakİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 47. Bölümde neler yaşandı?

Süsen ve Kaan hastaneye kaldırıldı ancak kaza trajik bir şekilde sonuçlandı. Süsen kazayı kırıklarla atlatırken Kaan ciğerlerindeki kanama yüzünden hayatını kaybetti. Kimse kazayı sorgulamazken Tolga, tüm sınıfın içinde Süsen'i köşeye sıkıştırdı. Kaan'ın ölümü ile sonuçlanan tartışmanın nedenini sordu. Ve herkesin içine kurt düşürdü. Nebahat ve Aylin şirket toplantılarına katılarak Akif'in sabrını zorlamaya başladılar. Ancak Akif'in almak istediği ihale konusunda bir sürpriz yaşandı. Akif işten anlamadıkları için küçümsediği Nebahat ve Aylin sayesinde işi kolayca aldı. Buna anlam veremese de gelen müşteri ikilinin hamamdan tanışıp onlardan güzellik ve ışıltılı ciltlerinin sırrını isteyen kadınla aynı kişi çıktı. Orhan'ı eve döndürmek isteyen Şengül yine tehlikeli bir işe kalkıştı. Lokantayı kapattırmak için yemeklere müshil ilacı atmak için harekete geçti. Güllaçlara ilaç döken Şengül eve gelince döktüğü ilacın müshil değil böcek zehri olduğunu anladı. Felaketi önlemek için lokantaya gitse de geç kaldı. Oğulcan ile Ömer'i barıştırmak için orada bir araya gelen aile bilemden böcek ilaçlı güllacı yedi. Güllaç yemeyen Orhan ve Asiye dışındakiler masaya yığılırken Şengül'ün ne yaptım ben diye içeri girmesi herkesi şok etti. Kıskançlık krizine giren Şengül büyük bir felakete neden oldu. Ömer, Emel, Aybüke ve Oğulcan'ın hayatı tehlikededir.