Adı Sevgi'nin 5. Bölümünde neler oldu?

Emir ve Ekrem anlaşma yaptı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu.

atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (10 Nisan Pazar) ekranlara gelen beşinci bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #UmudaYolculuk etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Elif, Emir'in evinde Ekrem Baykara'nın kardeşine yaptığı teklifi duydu. Anlaşmada Ekrem, Volkan'ı boşanmaya ikna edecek ve Emir ile ortak olacaktı. Macide eve dönen Zeynep'i değiştirmeye dış görüntüsünden başladı. Macide'nin Zeynep'e olan tavırları ise Volkan'ı iyice sinirlendirdi. Gülendam ve Esma için ise aynı evde yaşamak daha da zor olmaya başladı. Ekrem Volkan'a iyi davranmaya başlayıp işlerin başına geçmesini istediğini söyledi. Volkan buna çok şaşırdı. Öte yandan arkadaşları, Zeynep'in yarışmaya katılması için onu ikna edip hep birlikte matematik çalışmaya başladılar. Emir, Elif ile konuşmaları sırasında Zeynep'in yerini söyleyenin yakınından biri olduğunu söyledi. Ekrem Baykara malikanesinde ise, Doğukan, yaşananlara sinirlenmeye ve tepkisini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Zahit, Emir'den gizli Volkan ile buluşup yapılan teklifi söyledi. Elif ve Levent ise Zeynep'i gizli gizli yarışmaya hazırlarken Emir'e yakalandılar. Elif, Zeynep'i yarışmaya gizlice götürdü. Özlem, Macide'nin evinde yapılan dernek toplantısına geldi, Levent'i aradı ulaşamadı. Orada olan bir başka öğretmeni arayınca yarışmaya katılan öğrencinin Zeynep olduğunu öğrendi. Daha yarışma sona ermeden Volkan çıkageldi...