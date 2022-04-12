Hakim 2. Bölümü ile yine gündem oldu: “Artık ikimiz de şüpheliyiz”

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlayan Hakim, 2. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu yeni bölümde neler yaşandı?

atv'nin yeni dizisi Hakim'de büyük heyecan devam ediyor. İlk bölümü ile izleyiciden tam not alan Hakim, bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Hakim 2. Bölüm, duygu dolu baba – oğul sahneleriyle geceye damga vurdu.

Oğlu Ozan'ın karıştığı kazanın ardından her şeyi gizlemek için büyük mücadele veren Ömer Arif Derman, oğlunu kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ömer Arif, oğlu Ozan'dan kaza gününe dair her şeyi hatırlamasını isterken olayın yaşandığı günü hiç yaşanmamış saymasını istedi.

"Artık daha dikkatli olmalıyız"

Ömer Arif kaza yapan aracın bulunduğunu oğluna anlatırken "Artık daha dikkatli olmalıyız, ikimiz de şüpheliyiz" dedi. Kazanın şokunu üzerinden atmakta zorlanan Ozan ise Demirkıran Ailesi'nin yaşadığı evin önüne giderek fotoğraflar çekti.

Büyük bir vicdan azabı yaşadığını söyleyen Ozan, "Korkmaktan daha da kötüsü vicdan azabı" sözlerini kullandı.

Hakim her pazartesi yeni bölümleriyle atv'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.