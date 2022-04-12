Hakim'e esrarengiz bir telefon: Sırrını başka kim biliyor?

Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği Hakim, yayınlanan 2.bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi.

İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #Hakim etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

2.Bölümde neler oldu?

Ömer Arif kazanın izlerini silmeyi çalışırken Ozan ise kendi başına hareket etti. Babasından gizli öldürdüğü gencin (Mert) mezarına gitti. Mezarda Mert'in kardeşi Deniz ile tanıştı. Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıktı. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alındı. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaştı. Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti ve kendi yöntemleriyle olayı soruştururken şok edici bir gerçeği fark etti. Ömer Arif aldığı esrarengiz telefon ile bu sırrı başkasının da bildiğini öğrendi. Gelen telefon karşısında şimdi ne yapacak?

Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.