Sosyal medyada filtreli fotoğraf paylaşmak günah mı? İşte Nihat Hatipoğlu’nun cevabı…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarında merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. İzleyicinin merak ettiği o soru hem Hatipoğlu’nu hem de izleyenleri güldürdü.

İslam alemi Ramazan ayının bereketini ve huzurunu yaşarken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da atv ekranlarında merak eden soruları yanıtlamaya devam ediyor. Akıllara takılan her soruyu cevaplayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez hem kendisini hem de izleyenleri güldüren bir soruyla karşılaştı. Stüdyodaki bir izleyici, "Hocam kızlar sosyal medyada çok fazla filtreli ve fotoşoplu resimler paylaşıyorlar. Bunun vebali nedir" sorusunu yöneltti.

"Evlenme niyeti varsa…"

Sorunun günümüz şartlarında oldukça değerli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hatipoğlu, "Herhalde böyle bir durum sizin başınıza çok geldi" diyerek esprili bir yanıt verdi. Hatipoğlu, "Evlenme niyetiyle yola çıkılıyorsa taraflar birbirlerine karşı filtreli fotoğraflar göndermemeli. Gerçek neyse o olmalı" dedi.

Sadece kadınlar için değil, erkekler için de benzer bir durumun olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Erkek de saçı yoksa peruklu bir fotoğraf göndermemeli. Kendisini ve gerçeği saklamamalı" diye konuştu. Çin'de yaşanan bir olayı örnek veren Nihat Hatipoğlu, "Çin'de bir kadın 20 yıl boyunca eşine sürekli makyajlı görünmüş. En son bir gün makyajsız haliyle kocasına yakalanmış. Kocası da kadını boşamış. O yüzden dürüst olmak en doğrusu" ifadelerini kullandı.