Adı Sevgi'nin 6. Bölümünde neler oldu?

Elif öğretmen için kötü günler başladı

Yapımcılığını Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu.

atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (17 Nisan Pazar) ekranlara gelen altıcı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

6.Bölümde neler oldu?

Zeynep, yarışmaya gelen Volkan'ın ona engel olmak istemesine rağmen birinci olmayı başardı. Macide, Zeynep'in evden kaçmasına yardım edenin Fidan olduğunu anlayınca evdeki herkesi suçlarken bu sefer de Doğukan ile karşı karşıya geldi.

Levent'in kendisinden birçok şeyi gizlediğini düşünen Özlem, nişanlısıyla kavga etti ve ikili ayrıldı. Özlem bu ayrılığın intikamını Elif ve Levent'in buluşmalarının görüntüsünü internette paylaşarak almaya çalıştı. Artık herkes Elif öğretmeni konuşmaya başladı ve Macide'nin istediği oldu.

Öte yandan Doğukan, Esma'ya mesajları ile daha da yakınlaşmaya başladı. Zeynep yarışma sonrası malikaneye döndüğü zaman, Volkan'ın kendisine uyguladığı şiddetle sarsıldı. Volkan okula giderek Levent öğretmeni de tehdit etti.

Kasabada yayılan dedikodular sonucu Elif'in evi taşlandı. Emir'in mahalleli için verdiği iftar yemeğinin sonunda, hem Elif hem de Zahit için beklenmedik bir olay yaşandı. Elif kaçırılırken Zahit de trafik kazası yaşadı.