Ömer ve Azem karşı karşıya: “Beni bir şeyle itham edecekseniz…”

Hakim dizisi 3. Bölümü ile bir kez daha yoğun ilgi gördü. Hakim dizisinin yeni bölümünde Ömer ve Azem ilk kez karşı karşıya geldi.

atv ekranlarının güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle büyük ilgi gören dizisi Hakim, 3. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel gibi isimleri bir araya getiren Hakim'in son bölümünde neler oldu?

Her zaman adaletin peşinden giden bir hakimin oğlunu korumak için girdiği mücadeleyi anlatan dizinin son bölümünde Azem Demirkıran, Ömer Arif Derman ile iletişime geçti. Oğluna çarpan arabanın Ömer Arif'e ait olduğunu öğrenen Azem, gerçeğin peşine düştü. Azem, olayların gelişimini şüpheli bulduğunu açıklarken "Garip değil mi? Bir araba çalınıyor ve herkesin mafya diye bildiği adamın oğluna çarpıyor." sözlerini kullandı.

Azem Demirkıran, şüphelerinin peşinden gidiyor

Ömer Arif yaşananların tamamen tesadüf olduğunu dile getirirken Azem Demirkıran yaşananlardan şüphe duyduğunu vurguladı. Ömer, "Azem Bey, beni bir şeyle itham edecekseniz şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var" dedi.

Oğlunu kaybeden acılı bir baba ile önce eşinin ölümüyle sarsılan, ardından oğlunu korumak için hayal etmediği bir dünyanın içine adım atan babanın karşılıklı konuşması büyük ilgi çekti.

Her pazartesi yeni bölümleriyle atv ekranlarına gelen Hakim dizisinin 3. Bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için atv.com.tr'de!