Hakan ölümün kıyısındaki Züleyha'yı kurtarabilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 133'üncü bölümüyle ekrana geldi.

#HayalKırıklığı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 133'üncü bölümüne damga vurdu.

Çolak Ağa'ya direnerek Şermin'i teslim etmeyen Züleyha, Betül'ü bulacağına dair söz vererek Çolak Ağa'ya karşı mücadele etmeye karar verdi. Sağlığına kavuşan Fikret, Hakan'la barıştığından habersiz olduğu Züleyha ile ilgili hayaller kurarken, aralarındaki sorunları çözmenin mutluluğunu yaşayan Hakan ve Züleyha bir an önce evlenmeye karar verdi.Betül'ün tutulduğu yeri öğrenen Züleyha, Çolak Ağa'ya baskın yaparak Betül'ü kurtardı ve hanım ağalığını bir kez daha herkese kanıtladı. Cesaretini toplayan Fikret, hastaneden çıktıktan sonra Züleyha'yı yemeğe çıkardı ve evlilik teklifi için en uygun anı kollarken Hakan'ın gelişi ile çiftin evlilik arifesinde olduğunu öğrenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Züleyha'nın art arda hamleleri ile köşeye sıkışan Çolak'ın hain planı tıkır tıkır işlerken, Züleyha'nın bilmeden ölüme gittiğini öğrenen Hakan, hemen harekete geçti ve zaman karşı bir yarış başladı!