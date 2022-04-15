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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BÖLÜMLER
21 Nisan 2022, Perşembe 20:10
Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm

Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret'e açıklıyor

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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Bir Zamanlar Çukurova
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FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Zamanlar Çukurova
21 Nisan 2022, Perşembe
133. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
14 Nisan 2022, Perşembe
132. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
7 Nisan 2022, Perşembe
131. Bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova
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