İstanbul'da gündüz vakti mafya hesaplaşması! Yalnız Kurt 13. Bölümü ile atv'de

Yalnız Kurt 13. Bölümü ile Cuma akşamı 20.10'da atv'de!

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta heyecan her bölümde katlanarak artıyor. Dizinin 13. Bölüm tanıtımına sokaklara hakim olmak isteyen iki grubun çatışmaları damga vurdu. İstanbul sokaklarını Doğan Sakınmaz'ın elinden almak isteyen Bevar, yeraltı dünyasının yeni lideri olmayı hedefliyor. Doğan ise içinde büyüdüğü sokakları Bevar'a kaptırma niyetinde değil.

Yalnız Kurt 13. Bölüm'de neler olacak?

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 13. Bölüm bu akşam 20.10'da atv ekranlarına gelecek.

Doğan, kendisine saldırı düzenleyen Bevar'a misliyle karşılık vermek için harekete geçerken Sare ve ekibi de amansız bir çatışmanın içine düştü. Nizam, kendisine yardım etmeyi reddeden Türkmen komutanın oğlunu kaçırsa da Viking devreye girerek Türkmen komutan Şanver'e oğlunu kurtarma sözü verdi.



