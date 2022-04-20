ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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YALNIZ KURT FRAGMAN
22 Nisan 2022, Cuma 20:10
Yalnız Kurt - 2. Fragman

Yalnız Kurt 13.Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Cuma 20.10'da atv'de!⁣

Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir. Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar. Bevar ve Doğan arasında geçen hakimiyet savaşında dengeler değişir. Doğan hakimiyetin kendisinde olduğunu herkese göstermek için harekete geçer. Sare ve timi Amerikan askerleriyle girdikleri çatışmadan sağ çıkabilecekler mi? Viking, Şanver'in oğlunu Nizam'ın elinden kurtarabilecek mi? Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? Bevar ve Doğan arasındaki hakimiyet savaşının galibi kim olacak?

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Yalnız Kurt
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15 Nisan 2022, Cuma
12. Bölüm Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
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10. Bölüm Yalnız Kurt
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Yalnız Kurt
22 Nisan 2022, Cuma
13. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Yalnız Kurt - 2. Fragman
12 Nisan 2022, Salı
12. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt - 2. Fragman
Yalnız Kurt
15 Nisan 2022, Cuma
12. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
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