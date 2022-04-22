Korkunç kazada büyük şüphe! Kaza süsü mü verildi?

Kardeşlerim 49. Bölüm fragmanına kaza sahnesi damga vurdu. Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 49. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Hem ekranda hem de sosyal medyada yoğun ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanındaki kaza sahnesi akılları karıştırdı. Büyük bir heyecan yaratan fragman sosyal mecralarda da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 49. Bölüm'de neler olacak?

Kardeşlerim 48. Bölüm sonunda yaşananlar nedeniyle Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Akif ve Nebahat ise kozmetik firması için ilk adımı atmaya hazırlandı. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika, Emir'in zorbalığı karşısında beklemediği bir durumun içine çekildi.

Kardeşlerim 49. Bölümü ile Cumartesi 20.10'da atv'de.