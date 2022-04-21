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KARDEŞLERİM FRAGMAN
23 Nisan 2022, Cumartesi 20:10
Kardeşlerim

Kardeşlerim 49.Bölüm Fragmanı

"Ataman Koleji performansını izlemek üzere öğrencilerini sahneye davet ediyorum."

"Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız…"

Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
23 Nisan 2022, Cumartesi
49. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
16 Nisan 2022, Cumartesi
48. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
16 Nisan 2022, Cumartesi
48. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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