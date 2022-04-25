Destan'ın 21. Bölümü'nde neler olacak? "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz..."

Ani bir karar alarak Çin’e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk’u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğulları bu durumda Alpagu Han’ın bu teklifine ne cevap verecek? Bu durumdan hoşnut olmayan Ulu Ece ve Kaya’nın hamleleri ne olacak? Akkız ile Saltuk Alpagu Han’ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı?

atv'nin sevilen dizisi Destan'da büyük macera devam ediyor. Bozdağ Film imzalı Destan'ın 21. Bölüm Fragmanı'nda da heyecan dolu anlar dikkat çekti. Salı akşamı 21. Bölümü ile atv izleyicisiyle buluşacak olan Destan'ın yeni fragmanında hangi sahneler öne çıktı?

Başrolünde Akkız karakteriyle Ebru Şahin'in oynadığı Destan'ın yeni bölüm tanıtımına savaş sahneleri damga vurdu. Akkız'ın "Eğer ben de Akkız'sam ne halkı ne de orduyu aç bırakmanıza izin vermem. Madem Çin'le savaşıp bir oluruz, o zaman bir olmayan ölür!" sözleri yeni bölüm tanıtımının en dikkat çeken anları oldu.

Ekranların vazgeçilmez dizisi Destan, yeni bölümüyle Salı 20.20'de atv'de.