Yalnız Kurt'un 15. Bölümünde neler oldu?

Büyük kovalamaca sürüyor!

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on beşinci bölüm etiketi #BeşNumara ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on beşinci bölümünde neler oldu;

Sare ve Altay kendilerine kurulan tuzağın ortasında sıkışıp kalırlar. Çatışmaya girecek kadar mermileri olmasa da karşı koyarlar. Mühimmatlarının bitip umutlarının tükenmeye başladığı anda bordo bereliler gelip çatışmaya dahil olurlar ve Sare ile Altay'ı kurtarırlar.

Nizam ringte Doğan ya da Bevar arasında karar vermek durumundadır. Silahı Doğan'a doğrultsa da dövüşü kaybettiği için Bevar'ı vurur. Doğan zafer sarhoşluğu ile Nizam'ı kışkırtsa da, Nizam Golyat'ın kuralları gereği Doğan'a doğrulttuğu silahı ateşleyemez. Kendi adamı olarak gördüğü Bevar'ın Doğan tarafından tuzağa düşürülüp saf dışı bırakılmasına çok kızan Nizam, Doğan'a fazla müsamaha gösterildiğini söyleyip Mira ile tartışıp hangarı terk eder. Kendisi için çemberin daraldığını düşünen Nizam yolda telefonla Gıyas'ı arayıp bütün nakit paraların toplanmasını talimatını verir. Red Embers'a giderken Ahmet yolda Nizam'ı gözaltına alır.

Nizam'ın gözaltına alınmasıyla Mira paniğe kapılır. Red Embers'taki bütün belgeler yakılır. Gıyas, Nizam'ın talimatıyla topladığı paraları ise kimse görmeden Red Embers'ta gizlemiştir. Mira, Doğan'ı da bir polis baskınına karşı uyarır. Ama Doğan'ın bu konuda bir çekincesi yoktur.

Ahmet ise Nizam'a dair delil toplamak için Red Embers'ta yapmak istediği arama iznini savcılıktan bir türlü çıkaramaz. Nizam'ı sorguya alır ama Nizam oldukça rahattır. Ahmet onu itirafçı olup devlet ile iş birliği yapmaya davet etse de Nizam oradan ilk fırsatta kurtulacağına emin olduğu için reddeder.

Sare Kuzey Irak'taki baskının ardından bilincini kaybedip iki gün baygın kalmıştır. Bu zaman zarfında Altay, Sare'yi Türkiye'ye geçirmiş ve Davut Bahadır'ın kulübesine getirmiştir. Sare ile Altay'ın aynı anda ortalarda görünmemesinden şüphelenen Doğan, Altay'ı arayıp hangara çağırır. Altay o buluşmada Bevar'ın ortadan kaldırıldığını öğrenir.

Nizam gözaltında köşeye sıkışmaya başladığı anda avukatı olarak yanına bizzat 5 numara olan Halit gelir. Nizam bu duruma çok şaşırır ve memnun olur. Ahmet sorgu odasında ki bu görüşmeyi kameralardan izlerken bir anda sistem arıza verir ve ses kesilir. Halit hackerlar vasıtası ile emniyetin sistemine girip Nizam'la yaptığı görüşmenin dinlenmesine mani olmuştur. Halit yapı için çok önemli olduğunu düşündüğü Nizam'ı gözaltından çıkarmaya kararlıdır. Ahmet, Halit'ten şüphelenip araştırsa da elle tutulur bir bilgi bulamaz. Kullandığı isim ve kurgulanan geçmiş oldukça gerçekçidir.

Aybars Kuzey Irak'tan Türkiye'ye döner ve Viking'in yanına gelir. Viking ise Sare ile telefon görüşmesi yapıp durumu hakkında bilgi alır. Sare güvenli bir yerde olduğunu söyler. Viking görüşmede Sare'den kendilerini sıkıştıkları yerlerden kurtaran Altay'ın gerçekte kim olduğuna dair şüpheleri olduğunu söyleyip bu konuda Sare'yi uyarır.

Altay son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ahmet'tin yanına geldiğinde Ahmet'in yanında Enver'i görür. Enver de emniyet mensubudur. Bunu öğrenen Altay şaşırır ve Davut Bahadır'ı sorar ama Enver'den ona dair bir bilgi alamaz. Davut Bahadır kendi istediğinde onlara ulaşacaktır.

Sare, Viking'in söylediklerinden etkilenmiş ve Altay'a dair şüpheleri iyice güçlenmiştir. Altay kulübeye döndüğünde Altay'dan gerçek kimliğini öğrenmeye çalışır. Özellikle Altay'ın dedesi olarak bildiği Kumandan hakkında bilgi almaya çalışsa da başarılı olamaz. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sare daha fazla dikkat çekmemek için Doğan'ın yanına döner.

Nizam'ı daha fazla içerde tutmak için elinde yeteri kadar delil olmayan Ahmet elini kuvvetlendirmek maksadıyla Doğan'ı da gözaltına aldırır. Ahmet, Doğan'a Bevar'ın fotoğrafını gösterir ama Doğan'dan Bevar'ı Nizam'ın öldürdüğüne dair ifade alamaz.

Altay hangara işinin başına döner ve dövüş için dövüşçüleri hazırlarken Akif, Altay'a kötü bir haber getirir. Çocuklardan biri bir başka çocuğu silahla vurmuştur. Hemen harekete geçen Altay cinayeti işleyen çocuğu bulur ve olanları ondan dinler. Çocuğu ailesi ile tehdit edip cinayeti işlemeye zorlamışlardır. Altay çocuklar üzerinden karışıklık çıkarmak istediklerini anlar. Ahmet de bu provokatif cinayetle çıkartılmak istenen karışıklığı önlemek için olayın yaşandığı mahalleye gider ve tarafları sakinleştirmeye çalışır. Provokasyona gelmeyeceklerine dair taraflardan söz alır.

Altay cinayeti işleyen çocuğu emniyete getirir. Ahmet, kendi odasında çocuktan olan bitenleri dinler. Ardından ortamı dinginleştirecek ve tarafları rahatlatacak bir basın açıklaması yapar. Halit bu basın açıklamasını dinler. Ahmet'in olayı adli bir vaka olarak değil de asıl yönü ile ele alıp vatandaşı bilgilendirmesi Halit'i çok rahatsız eder.

Mira, Nizam'ın davasına bakacak hakimin telefonuna daha önce kayda aldıkları mahrem görüntüleri gönderir ve Nizam'ı serbest bırakacak kararı vermezse o görüntüleri ifşa etmekle tehdit eder.

Golyat'ın dört bir koldan harekete geçtiğini gören Ahmet bu süreçte Viking'e ve ekibine ihtiyaç duyulacağını düşünüp Viking'in ve ekibinin faaliyetlerini yeniden serbest bırakır. Nöbetçi mahkemenin Nizam'ı serbest bırakması ile hamlesi boşa düşen Ahmet'in canı sıkılır. Serbest kalan Nizam her an yurtdışına kaçacak şekilde hazırda beklemeyi umarken Doğan'ın ani darbesiyle bütün planları suya düşer. Doğan, Nizam'ın paralarını nakledildiği sırada nakliyatı yapan konvoya baskın vermiş ve tüm paraları ele geçirerek yakmıştır.

Hangarda hazırlığı yapılan özel dövüş günü gelir ve Altay ringe çıkar. Halit de seyirciler arasında Altay'ı izlemektedir. Sürpriz bir şekilde ringde zor anlar yaşayan Altay'ı gören Halit tribünden inip ringe doğru gelir. Altay tam kaybetti derken hamlesini yapar ve rakibini yener. O sırada Halit ile göz göze gelirler. Halit yıllardır aradığı yeğenini bulduğunu düşünmektedir.