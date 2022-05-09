Destan'dan muhteşem yeni bölüm tanıtımı! İtbaraklar intikam peşinde

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan, 22. Bölümü ile Salı akşamı atv ekranlarına geliyor. Destan 22. Bölüm'de neler olacak?

atv'nin heyecanla izlenen dizisi Destan'ın 22. Bölüm fragmanı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm tanıtımında savaş meydanındaki göz alıcı sahneler dikkat çekti. Destan 22. Bölüm'de neler olacak?

İtbaraklar, Türklerin karşısına çıktı

Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, intikam için Türklerin kapısına dayanıyor. Kanlı bir saldırı ile öç almaya çalışan İtbarakların yeniden gün yüzüne çıkması Alpagu Han'ın yeni karar almasını sağlıyor. Alpagu Han, "Gök Tengri başımıza İtbarak belasını salmıştır" sözlerini kullanırken sarayın güvenliğini de Akkız'a bırakıyor. Akkız ise "Hanlığı İtbaraklardan da Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek" sözlerini kullanıyor.

Bozdağ Film imzasıyla atv ekranlarına gelen Destan 22. Bölümü ile Salı 20.00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.