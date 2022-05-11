Amasya’da cinayet! Muhammet Burhan’ı kim öldürdü? Detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert’te

16 Ağustos 2021’de Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında öldürülen Muhammet Burhan’ın katili kim? Talihsiz adamın eşi Fatma Burhan neden şüphe oklarını üzerine çekti?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem Muhammet Burhan cinayeti! Amasya'da yaşanan olayın sebebi ne? Muhammet Burhan'ı ölüme götüren olayın detayları ne? Taraflar stüdyoda karşı karşıya gelirken Muhammet Burhan'ın eski eşinin açıklamalarındaki çelişkiler dikkat çekti.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin kenarında infaz edilen Muhammet Burhan'ın cinayetindeki sır perdesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aralanıyor. Olayın ardından ortaya çıkan ilişkiler ağı ise cinayetin kıskançlık ve ihanet nedeniyle işlenmiş olma ihtimalini güçlendirdi.

Tarafların karşılıklı iddialı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te

İki çocuk babası Muhammet Burhan'ın eski eşi Fatma Burhan'ın uzun bir süredir Selami isimli bir kişiyle ilişki yaşaması şüphe oklarının yönünü belirledi. Eski eş Fatma Burhan, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Kocasının, Esra isimli komşularıyla ilişkisi olduğunu iddia eden genç kadın, "Kocamın Esra ile mesajlaşmasını yakaladım. Kocasıyla birlikte o öldürmüş olabilir" dedi.

16 Ağustos 2021'de Amasya'da işlenen cinayetle ilgili suçlanan Fatma Burhan'ın cinayeti önceden bildiği iddia edildi. Fatma Burhan'ın sevgilisi Selami'nin cinayetten sonra telefonunu sıfırlaması da dikkat çekti. Fatma Burhan'ın bir diğer görüştüğü kişi Yakup Türkmen ise Selami'yi, Fatma Burhan'a karşı uyardığını söyledi.

Muhammet Burhan'ı kim, neden öldürdü? 27 yaşındaki genç adamı ölüme götüren olayın detayları ne? Tüm bu soruların yanıtları Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyor.