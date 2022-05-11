Engelli kızının boşanması için dava açtı! Musa ve İrem şimdi ne yapacak?

Uşak’ta yaşayan Musa ve İrem çiftinin evliliğinde kayınvalide engeli… Musa ve İrem boşanacak mı?

Sosyal medyadan tanıştıktan sonra evlenen Musa ve İrem'in başı, genç kızın annesiyle dertte. Yüzde 83 fiziksel engelli olan kızının vasisi konumunda bulunan anne Hacer Dere, kızı adına bir boşanma davası açtı. Evliliklerinde boşanmayı gerektirecek hiçbir durum olmadığını öne süren genç çift ise Esra Erol'da canlı yayınında yardım istedi. İrem'in, 6,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

"İrem'i engelli olarak görmüyorum"

Eşi İrem'i engelli olarak görmediğini ifade eden Musa, her şeyin başlangıcının yaşadıkları yer olduğunu belirtti. Musa, "Ben Uşaklıyım, İrem'in ailesi İzmir'de yaşıyor. Evlenmeden önce İzmir'de yaşamamızı istediler ama ben onların aile kavgalarına dayanamadım. Biz Uşak'a dönünce bizi ayırmaya çalıştılar" diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan anne Hacer Dere ise kızının bir evi çekip çevirebilecek kapasitede olmadığını söyledi. Dere, "Musa'nın sabıkası olduğu için ailemde kimse onu damat olarak kabul etmedi. Ben uğraştım, iyidir dedim ve herkesi karşıma aldım" dedi. Kızının Uşak'ta çok kötü bir evde yaşadığını anlatan anne, kızının şiddet gördüğünü öne sürdü.

Musa ve İrem'in evliliği devam edecek mi? Anne Hacer Dere evliliğin sürmesine izin verecek mi? Tüm sorular, Esra Erol'da yanıt bulacak.