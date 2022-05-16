İtiraf geldi! Uğur Kahraman cinayeti çözüldü… Eski kayınpeder Hüseyin Sezer…

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir süredir gündemi meşgul eden Uğur Kahraman cinayeti çözüme kavuştu. Uğur Kahraman’ı eski kayınpederi Hüseyin Sezer’in öldürdüğü ortaya çıktı.

atv ekranlarında tüm detaylarıyla ele alınan Uğur Kahraman konusu açıklığı kavuştu. 29 yaşındaki iki çocuk babası genç adam ölü bulundu. Kaybının 18. gününde beklenen itiraf geldi. Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi Hüseyin Sezer, talihsiz adamı başından silahla vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Gözaltı süresinin son gününde cinayeti itiraf eden eski kayınpeder Hüseyin Sezer, Uğur Kahraman'ı öldürdükten sonra bir varilin içine koyduğunu belirtti. Sezer, "Varili bir süre bahçemde sakladım. Sonra varili annemin yaşadığı apartmanın asansör boşluğuna bıraktım" dedi. Hüseyin Sezer'in itirafı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, Uğur Kahraman'ın cesedini belirtilen yerde buldu.

Öldürdükten sonra varile sakladı

Gözaltına alındığı günden itibaren suçlamaları reddeden eski kayınpeder, "Kızımın ölümüne damadım sebep oldu. Gerekeni yaptım" dedi. Kahraman'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, ikili arasında bir para meselesinin de olduğu yönündeydi. Hüseyin Sezer ise eski damadını öldürme sebebinin para olmadığını ifade etti.

Hüseyin Sezer, "Uğur Kahraman, kızımı öldürüp uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızım ve torunlarım için işledim" dedi. Kahraman Ailesi ise kayıplarının ardından hem üzgün hem de kızgındı. Aile, Hüseyin Sezer'in en ağır cezayı almasını istedi.

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