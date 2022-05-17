Destan 23. Bölüm Full izle! Destan 23. Bölüm kesintisiz ve Full HD, Destan son bölüm tek parça izle!

Bozdağ Film imzalı Destan 23. Bölümü ile büyük heyecana sahne oldu. Başrolünde Akkız karakteriyle Ebru Şahin ile Batuga rolüyle Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan'ın 23. Bölümü'nde ne oldu? Destan son bölüm hemen izle...

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Destan, 23. Bölümü ile bir kez daha nefes kesti. İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?

Oğuz Kağan'ın kökünü kuruttuğu İtbarakların yeniden sahneye çıkması neyi değiştirdi? Destan 23 Bölüm'de neler oldu? Destan 23. Bölüm Full HD kesintisiz izle! işte Destan son bölümde yaşananlar...