Müge Anlı’yı ağlatan kayıp: “Hep beraber çıkıp Muhammet’i arayacağız!”

atv’nin başarılı ekran yüzü Müge Anlı, 13 yaşındaki Muhammet Yaman’ın kaybolmasının ardından gözyaşlarına engel olamadı. Canlı yayında neler yaşandı? Muhammet Yaman nerede?

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki evinin önünden kayıplara karışan 13 yaşındaki Muhammet Yaman'dan üç gündür haber alamayan baba Hüseyin Yaman, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aradı. Çocuğunun otizmli olduğunu ifade eden Hüseyin Yaman, günlerdir uykusuz bir şekilde Muhammet'i aradığını dile getirdi. Müge Anlı, babanın konuşmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Kaybolduğu gün ayağında ayakkabı yoktu

Üç gün önce evinin önünden farklı bir güzergaha giderek kaybolan 13 yaşında otizm hastası Muhammet Yaman, Türkiye'yi ağlattı. Kaybolduğu gün ayağında ayakkabısı dahi olmayan küçük çocuğun bulunması için geniş çaplı bir araştırma yapılırken baba Hüseyin Yaman da bulduğu izlerin peşinden gitti. Çabalarına rağmen oğlunu bulamayan baba "Benim çocuğum neredeyse bulup getirin bana. Bir evim var bu hayatta. O evi vereyim. Evlat bu, başka hiçbir şeyin değeri kalmıyor" diye konuştu.

Oğlu Muhammet'in yolu karıştırmış olabileceğini ifade eden Hüseyin Yaman, "Muhammet çok zeki bir çocuk. Adını söylersiniz işine gelirse dönüp bakar. İşine gelmiyorsa davul zurna çalsanız oralı olmaz" sözlerini kullandı. Üç gündür yemek yemediğini ve uykusuz olduğunu belirten baba, oğluna sevgi izi yaptırmak istediğini ama iğneden korktuğu için yaptıramadığını söyledi.

Konuşulanların ardından ağlayan Müge Anlı, "Bütün çocuklar çok değerli ama bu çocuk kendini koruyamıyor. Köpeklerden korkuyor. Çok zor bir durum. Allah herkese sağlıklı evlatlar nasip etsin. Hep beraber çıkıp Muhammet'i arayacağız" dedi.