Gündüz Bey şehit oldu

Kardeşi Osman Bey’le böyle vedalaştı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümünde İnegöl Kalesi'nin fethi sırasında Gündüz Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'le vedalaşması damga vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey ağır yara alıp surlardan düşer. Ağır yaralanan Gündüz Bey, kalenin odalarından birine taşınıp Kumral Abdal tarafından tedavisi yapılır. Tedaviye rağmen iyileşmeyen Gündüz Bey, kardeşi Osman Bey'i çağırtır. Başında Kur'an-ı Kerim okunurken gelen Osman Bey'e, Gündüz Bey "Benim vaktim doldu gardaşım! Emanetlerime sahip çıkasın Osman! Vakit geldi… Babamla anam bekler Osman...'' sözleriyle veda eder. Osman Bey'in "O nasıl söz ağabey. Daha nice fetih… Daha nice akın yapacağız! Sen benim son dayanağımsın!" sözlerine Gündüz Bey "Evlatların var. Yiğitlerin var. Ben gayrı vazifeyi tamamlamanın huzurundayım. Emaneti teslim etmenin vaktidir gardaşım…" karşılığını vererek helallik ister. Ağabeyine sarılan Osman Bey "Helal olsun Ağabey! Sen hakkını helal et ağabey! Gözün arkada kalmasın ağabey! Emanetlerin emanetimdir… " diyerek helalleşir. Gündüz Bey, Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verirken Osman Bey "Ayşe Hatun! Rızan olursa ağabeyimi şehit olduğu, fethi için canını verdiği vatan toprağı İnegöl'e defnetmek isterim!" sözlerine Ayşe Hatun kafasını sallayarak evet cevabını verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.