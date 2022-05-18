Hatice ailesinin yanını seçti! Genç kızın şartı ise şaşırttı…

Hatice Çeliktaş’ın evden kaçmasıyla birlikte büyük bir yıkım yaşayan ailesi, kızlarına Esra Erol’da kavuştu. İşte o içleri ısıtan kavuşmanın detayları…

Esra Erol'da Hatice Çeliktaş mutluluğu yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hatice'nin yoğun TikTok kullanımının ardından evden kaçması kardeşlerini büyük bir endişeye sevk etmişti. Üç kardeşin Esra Erol'da programına başvurmasıyla birlikte düğüm çözüldü. Hatice Çeliktaş, Cengiz Arman olarak bildiği kişinin yanından ayrılarak ailesinin yanına döndü.

Hatice'den mesaj: "Bir daha yapmayacağım!"

Kardeşleriyle Esra Erol'da stüdyosunda bir araya gelen genç kızın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Mutluluk gözyaşları döken Hatice, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

Hatice'nin tek şartı ise ağabeyi ile birlikte Kıbrıs'a gitmek oldu. Ağabeyi, kız kardeşinin bu isteğini ikiletmeyeceğini ifade ederken geriye mutlu bir aile tablosu kaldı.