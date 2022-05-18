İnegöl’ü fetheden Osman Bey, surlara Kayı sancağı çekip ezan ve Fetih Suresi okuttu

Osman Bey ve Alpları İnegöl’ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler.

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu.

Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu. Savaş sonrası kilise önüne toplanan İnegöl ahalisi, okunan ezanı dinledi. Ezanın ardından Osman Bey ve Alpları okunan Fetih Suresi'ne eşlik ettiler. Fetih Suresi sonrası, Osman Bey kale avlusunda toplanan Hıristiyan ahaliye hitap ederek ''İnegöl'ün sakinleri! Kaleniz gayrı Türk yurdudur! Amma sakın yeise düşmeyesiniz! Biz buraya düşmanlık etmeye gelmedik! Zulmetmeye gelmedik! Heybemizde sade refah, sade huzur vardır! Ticaretinize evvelki gibi devam edin, toprağınızı işlemeye ara vermeyin… Hakkınız da canınız da ve dahi hürriyetiniz de gayrı bize emanettir!" diyerek onlara huzur ve refah vadetti.

Osman Bey, cenk sırasında hasar gören her ev, dükkan ve toprağın zararının karşılanacağını söyleyerek "İşittim ki Türkler geliyor diye duyan, İnegöl'den kaçmış… Onlara duyurasınız! İstedikleri vakit gelip mülklerine yerleşebilirler! Ticaretlerine ve dahi ibadetlerine hürce devam etsinler!'' diyerek ahalinin artık Türklere emanet olduğunu sözlerine ekledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.