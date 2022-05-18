Kuruluş Osman Gündüz Bey öldü mü? Gündüz Bey nasıl şehit oldu? Kuruluş Osman 94. Bölüm’de neler oldu?

atv’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman yine soluksuz izlendi. Kuruluş Osman son bölümde Gündüz Bey şehit oldu. İnegöl’ün fethi sırasında şehit düşen Gündüz Bey, kardeşi Osman Bey ile helalleşti.

Kuruluş Osman 94. Bölümü ile nefes kesti. İnegöl Kalesi'ne dayanan Osman Bey ve alpları, kalenin içine girdi. Kalede kılıç kılıca, bilek bileğe savaşan alplar, İnegöl'ü fethetmek için kanlarının son damlasına kadar çatıştı. Savaşta yaralanan Gündüz Bey şehit oldu.

Surlardan düşerek ağır yara alan Gündüz Bey kalenin odalarından birinde tedavi altına alındı. Kumral Abdal tarafından tedavisi yapılan Gündüz Bey iyileşemedi. Kardeşi Osman Bey'i yanına isteyen Gündüz Bey'in başında Kuran-ı Kerim okundu.

"Daha nice fetih, nice akın yapacağız"

Gündüz Bey'in son sözleri ise izleyenleri duygulandırdı. Kardeşi Osman'a seslenen Gündüz Bey, "Benim vaktim doldu gardaşım. Emanetlerime sahip çıkasın Osman. Vakit geldi!" sözlerini kullandı. Osman Bey ise ağabeyine "O nasıl söz ağabey? Daha nice fetih, nice akın yapacağız" diye seslendi.

Emanetini teslim edeceğini hisseden Gündüz Bey, kardeşinden helallik istedi. Osman Bey ve Gündüz Bey helalleşti. Gündüz Bey, Kelime-i Şehadet getirerek vefat etti.