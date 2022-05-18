Müge Anlı’yı ağlatmıştı… 13 yaşındaki Muhammet Yaman bulundu

Müge Anlı'yı ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Muhammet Yaman bulundu. Müge Anlı güzel haberi canlı yayında atv izleyicisiyle paylaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüm Türkiye'yi ağlatan Muhammet Yaman bulundu. 13 yaşındaki otizm hastası Muhammet, Eminönü'nde ortaya çıktı. Eminönü'nde yaşayan üç vatandaşın bulduğu küçük çocuk, sağ salim ailesine teslim edildi.

Muhammet Yaman'ın kaybolduğu gün birkaç kez ölümden döndüğünü ifade eden Müge Anlı, "Verilmiş sadakanız varmış" sözlerini kullandı.

Hüseyin Yaman, oğluna sımsıkı sarıldı

Baba Hüseyin Yaman'ın oğlunun fotoğrafını ilk gördüğündeki mutluluğu da gözleri yaşarttı. Günlerdir evlat hasreti çektiğini belirten baba tüm sevdiklerini arayarak güzel haberi verdi. Yaşadıkları ayrılık sonunda bir araya gelen baba oğul birbirlerine sımsıkı sarıldı.

Müge Anlı, Eminönü'nde Muhammet'i bulan vatandaşlara da teşekkür etti. Anlı, "Bu alkışlarımız çocuğumuzu bulan üç izleyicimize gitsin" dedi.