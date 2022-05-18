Osman Bey Nikola’nın cezasını böyle kesti!

İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey’e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 94'üncü bölümüne Osman Bey'in, İnegöl Kalesi'ni fethederek Tekfur Nikola'yı ele geçirip, infaz etmesi damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. Esir düşen Nikola bir süre zindanda bekletildikten sonra Fetih'i tamamlayan Osman Bey tarafından infaz edilerek cezası kesildi. İnegöl Fethi'ne katılmış bütün alplar, bacılar ve ahali İnegöl Kale avlusuna toplanmıştır. Alplar, Nikola'yı meydana getirirken Ayşe Hatun, Bala Hatun, Malhun Hatun, Aygül Hatun ve bacılar bu olayı balkondan izlemektedirler. Bir yandan herkesin gözünde ve yüzünde Gündüz Bey'in yası vardır. Nikola, Romanos ve Bizans İmparator Elçisiyle göz göze gelip onlara "bir şeyler yapın" diyen gözlerle bakar. Meydana gelen Osman Bey, Ramanos ve Elçi'ye kararlarını sorar. Bizans İmparator Elçisi'nin "Şartlarınızı kabul etmek imkânsız!" sözlerine Osman Bey "Eyvallah!" diyerek cevap verir. Nikola'nın yanına gelen Osman Bey "Aya Nikola… Kayı'nın sırtı senin hançer izlerinle doludur! Zulmün arşa ermiştir! Arş işitti, gazap diye sana beni yolladı Nikola! Sırtımız pekleşti gayrı hançerin işlemez Nikola! İçimizdeki haini buldun yanaştın, dıştaki düşmanın yanına koştun! Türk'ün karşısındayım diyen kim varsa kucaklaştın! Gayrı seni adalet pusatım paklar!" diyerek kılıcını çeker.

Osman Bey'e bakarak Nikola "Osman Bey! Sen kazandın… Ben kaybettim… Savaş böyledir! Canını ziyadesiyle yaktığım için mutluyum! Üstelik ölümüm koca bir Roma ordusunu üzerine çekecek! Bakalım aslanlar dişlerini bilediğinde siz cılız kurtlar nereye kaçacaksınız! Duyuyorum Osman… Kükremeleri duyuyorum… Geliyorlar!" sözleriyle dik durmaya çalışır. Nikola'ya küçümseyen gözlerle bakan Osman Bey "Gelsinler Nikola… Dostane gelene yurt, düşmanlık edene mezardır bu topraklar! Tasmalı aslanların, çetin kurtlar karşısında hükmü yoktur! Aldığın nefes dahi gayrı mazluma eziyettir! Zalimlerin sonu adalet pusatıyla can vermektir!" diyerek Nikola'yı infaz ederek, cezasını verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.