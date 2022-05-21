İntikam sözü... Yalnız Kurt'un 17. Bölümünde neler oldu?

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on yedinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

Dizi, on yedinci bölüm etiketi #Oyunbozan ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on yedinci bölümünde neler oldu;

Hakim'in intihar ettiği sırada adliyede olan Altay emniyet tarafından şüpheli olarak gözaltına alınır. Ahmet Hemşinli Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar ama Altay neden Hakim'in yanında olduğunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Altay, Mira'ya yapıya sorun çıkaran Hakim'i öldürerek kendisini ispatlamak için bu eylemi yaptığını söyler.

Nizam, Doğan'ın yaktığı paraların yerine yenilerini koyabilmek için Kuzey Irak'a gidecektir. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking için ise adeta fırsat doğmuştur. Viking, Yetim Kurtları da alarak Nizam'ın peşinden Irak'a gider.

Ahmet Hemşinli'yi öldürme görevi verilen Doğan, oldukça gergindir. Ahmet'in bir açığını araştırır ama bulamaz. Bu durum Doğan'ı daha çok gerer. Çerkez'de Ahmet Hemşin'li gibi hedeftedir ve 4 numara Çerkez'i ortadan kaldırma emrini Topal'a vermiştir.

Mira, yeni evine Doğan ve Esra'yı davet eder. Altay ise bu yemekte ev sahibi olarak Mira'nın yanında yer alır. Mira bu davette Doğan'ı kenara çekerek Ahmet Hemşinli konusunda sıkıştırır. Sare ise Altay'a Doğan'ın birini infaz emri aldığını söyleyerek durumdan haberdar eder.

Sare bir fırsatını bulur ve Doğan'a gelen infaz emrinin kimin için olduğunu öğrenebilmek için gizlice Doğan'ın odasına girer. Doğan, Sare'yi odasında yakalar. Sare yakalandığı için mahcup değildir, infaz emrinin kim için verildiğini öğrenmek için Doğan'ın üstüne gider. Doğan ve Sare gerilirler. Sare Ela'yı alıp gideceğini söyleyerek odadan çıkar. Doğan Sare'yi Ela'yı alıp gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bu sırada Esra'nın ölümü hakkında da konuşulmuştur ve bu konuşmaya Ela şahit olarak annesinin öldüğünü öğrenir. Ela ilk başta çok büyük bir tepki verse de sonrasında annesinin mezarına gitmek istediğini söyler. Sare, Ela'nın bu isteğini yerine getirir ve Ela'yı annesinin mezarını ziyarete götürür.

Altay habersiz bir şekilde evine Halit'i ziyarete gider. Halit bu ziyareti beklemiyordur. Altay, Halit'in neden kendisi ile özellikle alakadar olduğunu öğrenmek istemektedir. Halit, Altay'a diyalize bağlı yaşadığını ve bir böbreğe ihtiyacı olduğunu ve aradığı böbreğin kendisinde olduğunu söyler. Bu Altay için şaşırtıcı bir gelişmedir. Böbreği karşılığında Altay'a varisi olmayı teklif eder. Altay bu gelişmeyi Davut ile paylaşmak zorundadır. Emniyet'e Enver'e gider ve onu kumandana götürmesini ister. Enver, Davut'un yerini bilmiyordur ama Altay'a yardımcı olabilecek kişi olan Çerkez'e giderler.

Tüm bunlar olurken Topal çoktan hazırlıklarını yapmış ve Çerkez'in evinin orada suikast için hazırdır. Kendi başını yararak kan revan içinde Çerkez'in evine doğru ilerler ve korumaları başına toplar. Saldırıya uğradığını söyler. Tüm korumalar etrafına gelince susturucu taktığı silah ile korumaların hepsini öldürür.

Dara kamptan adamlarıyla ayrılır. Nizam da elinde tablette Dara'nın aracının sinyallerini izlemektedir. Dara'nın peşine düşer. Dara bir depoya gelirler. Burası Dara'nın kaçak tarihi eserleri tuttuğu yerdir. Tarihi eserleri boşaltıp depoyu patlatacaktır. O sırada Nizam gelir toplamaya çalıştığı para için bu tarihi eserler işine yarayacaktır. Dara'nın kaçak tarihi eserlerine çökecektir ki Viking yanında Aybars ve yetim kurtlarla baskın yapar. Nizam ve Dara patlayıcıları yerleştirerek depodan çıkarlar. Viking ve Aybars depoya girdiklerinde patlayıcıları fark ederler. Deponun patladığı görülür.

Altay ve Enver Çerkez'in evine gelirler ama ortalıkta kimse yoktur. Bir terslik olduğunu anlarlar. Evin arka tarafını dolanıp arka bahçeye çıktıklarında ise Çerkez, kızı ve torunu dahil sekiz cesedin üst üste yığıldığını görüp kahrolurlar. Topal ise oradan uzaklaşırken Altay'ın Enver ile birlikte Çerkez'in evine geldiğini görmüştür. Bunu Halit'e haber verir. Altay intikamları için ant içer.