Sevmek Zamanı'ndan ilk teaser

Bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatlarını dramatik biçimde değiştiren Firuze ve Kaan’ın hikayesini anlatacak olan atv’nin yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın ilk teaserı yayınlandı.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı dizisinin ilk teaserı yayınlandı.

Dizinin tanıtımında, ekranların yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu göz alıcı görüntülerle birlikte sunulurken, Firuze ve Kaan'ın çok konuşulacak aşk hikayesinden ilk ipuçları yer aldı. Sevmek Zamanı'nın ilk teaserı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Yaz ekranının en iddialı yapımı olan dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.

Sevmek Zamanı, yakında atv'de!