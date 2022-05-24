Batuga ve Akkız aşklarını itiraf ettiler

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 24’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan’ın 24’üncü bölümüne Batuga ve Akkız’ın birbirlerine aşklarını itiraf etmeleri damgasını vurdu.

'Destan'ın 24'üncü bölümünde yeniden doğan Batuga; Akkız, Alpagu Han, Temur, Kaya ve Saltuk'u İtbarakların elinden kurtarır. Batuga savaşta Obar'ı yaralarken Barak Han'ın tacının İtbarakların eline geçmesini engellemiştir. Batuga'nın İtbraklarla savaşında en büyük yardımcısı ise kahramanca savaşan Akkız olmuştur. Gök Saray'a kahraman olarak dönen Batuga'ya Alpagu Han, Oğuz Han'ın altın yayı ve üç gümüş okunu, Akkız'a ise Altay Dağları'nın çeliğinden dövülen, Ötüken Ormanı'nın toprağından kalıplanan ve Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verilmiş kılıç hediye eder. Batuga ve Akkız, Alpagu Han'ın önünde diz çöküp bağır basarak İtbaraklara ve Türk soyuna ilişen herkesle savaşacakları andını verirler.

Çift başlı kurt olan Batuga ve onun pençesi olan Akkız'ın yaşadıkları onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Akkız ve Batuga yan yana uzanmış göğü seyrederken Batuga "Eksik halimle sevdin, sevginle tamamladın beni. Senin koşulsuz sevgin olmasa yeniden doğamazdım ben" diyerek yeniden doğuşunu Akkız'a borçlu olduğunu söyler. Akkız "Eksikliğini görmedim hiçbir vakit. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm, yüreğindeki gücü gördüm…" sözleri ardından Batuga ve Akkız birbirlerine aşkla bakarlar. Batuga, Akkız'a birbirlerinin yazgısı olduklarını söylerken Akkız tebessüm eder. Batuga, Akkız'ın çocukken kendisine verdiği tahta kılıcı hiç unutmadığını ve suskunluğunu onla bozduğunu belirtirken Akkız ise "İyi ki sağaldın geri döndün de omzundan ayrı koymadın beni" diyerek Batuga'ya olan aşkını dile getirir. Batuga'nın "Omzumdaki yerin hep hazırdır. Ay yüzlüm gelsin yerleşsin diye bekler…" sözleriyle birbirlerine aşkla bakarlar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.