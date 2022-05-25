Aksakallırlarla buluşan Osman Bey'in yeni hedefi Bursa

Osman Bey’in yeni hedefi artık Bursa oldu.

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 95'inci bölümünde İnegöl fethinin ardından Osman Bey, Aksakallılarla buluşup istişarelerde bulundu. Osman Bey'in yeni hedefi artık Bursa oldu.

Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümünde İnegöl fethinin ardından Osman Bey, Aksakallılarla onların mekanında buluştu. Aksakalların mekanında Kayı'nın sancağının diğer Türk Boylarının sancaklarından büyük olması Osman Bey'in dikkati çekerken Osman Bey'in "Kayı'nın sancağı neden diğerlerinden büyüktür? Evveli böyle değildi!" sorusuna Aksakallıların başı "Kayı büyüdükçe sancağı da büyür! Ta ki cümle cihanı kaplayana kadar! Amma unutmayasın, heybetiyle bir derdi de büyür!" şeklinde cevap vererek diğer Türk boylarının Kayı'nın sancağı altında toplanacağının işaretini verdi.

Aksakallıların başının, Osman Bey'e güvenen Türkmenlerin, İnegöl fethiyle taşkın bir sel gibi garba geldiklerini söylemesine üzerine Osman Bey "Eyvallah… Biz de fetih davasını bundan güderiz! Konmamış, yurt edinmemiş tek bir Türkmen kalmayacak. Dileyene köy, dileyene ova… Madem taşkın sele denk gelirler, var gücümüzle Bursa'ya uzanırız! O taşkın sel ile surlarını döveriz! İznik'e, Yenişehir'e dayanırız! Yeter ki bizden olan bize gelsin! " sözleriyle fetihlerin devam edeceğini belirtir. Aksakallıların Türk'ün geleceğinin, İslam sancağının dikileceği son noktanın Osman Bey'de olduğunu söylemeleri ve hedefini sormaları üzerine Osman Bey "Bursa! Ufkum da davam da ömrümden uzundur Elhamdülillah!" diyerek sırada Bursa'nın fethi olduğunu söyler.

Aksakallıların başının Bursa'nın fethinin henüz erken olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey kendinden emin şekilde "Kökü sağlam olan, en çetin kışta dahi yeşerir! Bilirim, bu muhasara yıllar sürecek! Amma şunu da bilirim! İnegöl'de doğuran kısrak, hararetini Bursa'nın sularında dindirecek! Er yahut geç yoktur! Çetin yollar ve yolları yürüyen çetin yürekler vardır! Bursa'dan evvel Yenişehir'i alacağım! Bursa kuşatmasının karargâhı olacak! Akın akın gelenlere yurt olacak!" diyerek fetih planını anlatır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 95'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.