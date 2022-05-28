Yalnız Kurt'un on sekizinci bölümünde neler oldu?

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu on sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

Kurdoğlu'na tuzak

Dizi, on sekizinci bölüm etiketi #GeçmişinPeşinde ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on sekizinci bölümünde neler oldu;

Ahmet Hemşinli'yi öldürmek için talimat alan Doğan, yalnız olduğu bir an da onun yanına gider. Ahmet, Doğan'ın ne için geldiğini anlar. Doğan, yapacağı suikastta vicdanını rahatlatmak için Ahmet'in bir açığını bir hatasını aramış ama bulamamıştır. Kusursuz bir devlet adamına kurşun sıkamayacağı için Ahmet'ten kendisini yaralamasını ister. Eğer üstündekilere verilen talimatı yapamadığını söylerse zaten onu yaşatmayacaklardır. Ama görevi yaparken başarısız olmuş gibi görünürse bir şansı olacaktır. Ahmet, Doğan'ı şakağından bir sıyrık olacak şekilde vurur.

Topal, Altay'ı Enver ile birlikte Çerkez'in evinde görmüş ve bunu Halit'e söylemiştir. Halit artık Altay'dan şüphelenmektedir. Altay'ın neden orada olduğunun araştırılmasını ister. Mira yaptığı araştırmalar sonucunda Enver'in, Ahmet'in yardımcısı olduğunu öğrenir ve Altay'ı bugüne kadar yetiştiren kişinin Ahmet olduğunu düşünürler.

Enver, Ahmet'e Çerkez'in öldüğü haberini verir. Ahmet aldığı haber ile sarsılır. Nizam'dan şüphelenip onun peşine düşerler. Nizam ise Kuzey Irak'ta Dara'dan haraç almakla meşguldür. Nizam, Dara ve adamlarına baskın verdiği sırada Viking ortaya çıkar ve Nizam'ı ele geçirir. Ahmet ve Altay sahilde buluşurlar. Mira ise onları uzaktan takip ediyordur. Fotoğraflarını çeker ve Halit'e gönderir. Halit bu duruma şaşırmaz. Altay, Çerkez'i öldürenin Doğan olmadığını öğrenmiştir ve Doğan'a bir özür borçludur. Doğan ise artık olan biten her şeyin farkındadır. Sare'nin devlet görevinden, Altay'ın da devlete çalıştığından emindir.

Doğan, verilen Ahmet'in infaz görevi ile alakalı Mira tarafından sıkıştırılmaktadır. Doğan ise bu sefer bu görevi yapamayacağını söyleyip reddeder. Mira bu cevap karşısında oldukça şaşırır. Doğan'ı 5 numara ile tehdit etse bile Doğan'ın artık umurunda değildir.

Altay ve Mira, Pavola Otel'e giderler. Orada Topal'la karşılaşırlar. Topal'ın orda olması Mira'yı tedirgin eder. Topal yanlarına gelip Altay ile tanışır. Mira durumu hemen Halit'e iletir. Halit, Topal'ı yanına çağırır. Altay'a dokunmamasını tembihler. Ama Topal'dan bir isteği vardır. Emire itaat etmeyen Doğan, sevdikleriyle bu itaatsizliğin uyarısını alacaktır.

Viking ve Aybars, Nizam'ı Türkiye'ye götürürken konvoy baskına uğrar. Gıyas bu karmaşadan faydalanarak aracıyla yanaşır ve Nizam'ı almayı başarır. Araçlarına binerek uzaklaşırlar.

Doğan evine dönerken, Ahmet yolda önüne çıkar. Pavola Otel hakkında bilgi almak ister. Doğan Otel ile ilgili Ahmet'e bildiklerini anlatır. Doğan eve geldiğinde yatmadan önce Ela'yı görmek ister. Ela'nın odasına gittiğinde onu bulamaz. Saadet, Ela'yı yatırdığını söyler, Sare de evde yoktur. Doğan perişan olur.

Altay oteldeki odasına geçtikten sonra, gizlice odadan çıkar ve otelin bodrum katına iner. Otelin kumanda odasına girer. İçerde bir çok monitörden otelin her yerinin, odaların içi dahil izlendiğini görür. Monitör odasındaki adamları etkisiz hale getirdikten sonra kayıtları aramaya başlar. O sırada bütün monitörlerde görüntü gider ve hepsinde aynı anda Halit'in görüntüsü çıkar. Altay tuzağa düşürüldüğünü anlar. Halit, Altay'a açığa çıktığını ama ona bir şey yapmayacağını söyler. Altay nedenini merak eder. Halit ise ona "Yiğit" adıyla hitap ederek amcası olduğunu açıklar.