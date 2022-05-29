Geceye damga vurdu! Lise öğrencisi İdil Aybala Esmer 400 bin TL değerindeki soruya ne cevap verdi?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde yarışan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Milyoner yarışmacısı İdil Aybala Esmer ne kadar kazandı?

atv'nin ekrana damga vuran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı ağızları açık bıraktı. Soruları bir bir geçen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tebrik aldı. 400 bin TL'lik soruyu gören Robert Koleji öğrencisi İdil Aybala Esmer hangi soruda yarışmaya veda etti? İdil Aybala Esmer Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

İdil Aybala Esmer'in "münazara" hobisi şaşırttı

Milyoner'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İdil Aybala Esmer'in hobisi de izleyenleri şaşırttı. Genç yarışmacı, "münazara" ile ilgilendiğini ifade ederken liselerarası "münazara maçlarına" katıldığını dile getirdi. Münazara hobisinin kendisine bilgi kattığını belirten Esmer, "Çok faydasını gördüğüm bir hobim var" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdıran İdil Aybaba Esmer, 11. soruyu görme başarısını yakaladı. İdil Aybaba Esmer 400 bin TL'lik soruya nasıl geldi? Hangi soruları doğru cevapladı?

İdil Aybaba Esmer'in cevapladığı 100 bin TL'lik soru şöyleydi;

Hangi ülke 1946'dan beri Birleşmiş Milletlerin dört ana merkezinden birine ev sahipliği yapmasına rağmen organizasyona 2002'de üye olmuştur?

a- ABD

b- Mısır

c- İsviçre

d- Hindistan

Doğru Cevap: İsviçre

Başarılı yarışmacı İsviçre sorusuna doğru cevabı vererek 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. İşte, 200 bin TL değerindeki Milyoner sorusu…

"The Truman Show" adlı filmde, Jim Carrey'nin canlandırdığı Truman karakterinin evinde hangi vitaminlerin olduğu görülür?

a- A

b- B

c- C

d- D

Doğru Cevap: D

İdil Aybala Esmer'in bu soruya da doğru yanıt vermesi heyecanın dozunu artırdı. Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu.

16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

a- Mısır

b- Yulaf

c- Susam

d- Ay çekirdeği

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı İdil Aybala bu soruya yanlış cevap vererek 400 bin TL kazanma şansına ulaşamadı. Başarılı yarışmacı Milyoner'de 30 bin TL ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.